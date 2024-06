En direct

19:29 - À Brécy, quel candidat vont adopter les supporters de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,94% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,95% à Brécy, contre 20,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Brécy ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Brécy semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Brécy ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un excellent résultat pour le Rassemblement national à Brécy. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 32,21% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription couvrant la zone. Il a même enregistré un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait rassemblé 30,35% au 1er tour et 51,39% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 27,63% et 15,76% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (48,61%) au deuxième.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Brécy en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Brécy, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, s'était imposée, cumulant 30,34% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,74% et François-Xavier Bellamy à 8,98%. Si on entre dans le détail, 98 habitants s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Brécy À Brécy, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 24 habitants/km² et 49,21% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 7,56% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 335 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,36%) et le nombre de résidences HLM (2,93% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Brécy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,65% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Européennes passées à Brécy : état des lieuxde la participation Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,69% des inscrits sur les listes électorales de Brécy (Cher), à comparer avec une abstention de 56,71% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Brécy La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Brécy. L'inflation combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine seraient de nature à ramener les citoyens de Brécy dans les bureaux de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 21,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,49% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,14% au premier tour. Au second tour, 56,86% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Brécy ?