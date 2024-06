Résultat des européennes à Brêmes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Brêmes à la loupe Une autre source de doute qui accompagne ces élections européennes est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,45% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,43% à Brêmes, contre 12,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à Brêmes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection européenne à l'échelle locale. Les intentions de vote annoncent une liste RN à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des dernières européennes. Théoriquement, cette tendance devrait le porter à 46% à Brêmes, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Brêmes n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus simplistes.

15:02 - Les électeurs de Brêmes penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Brêmes. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 33,78% au 1er round et surtout 51,47% au deuxième (Brêmes n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,62% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,93%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,77%, devant Emmanuel Macron à 41,23%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Brêmes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Brêmes, avec 36,22% des électeurs, soit 180 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 12,47% qui avait elle-même devancé la liste Manon Aubry avec 9,86%.

11:45 - Brêmes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Brêmes, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec 43,72% de population active et une densité de population de 177 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 13,31% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,35%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 469 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,88%) et le nombre de résidences HLM (0,74% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Brêmes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,68% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Brêmes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, parmi les 545 inscrits sur les listes électorales à Brêmes, 55,67% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 48,3% il y a 10 ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Brêmes À Brêmes, le taux d'abstention constituera l'un des facteurs clés de ce scrutin européen. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,29% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 20,88% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,77% au premier tour et seulement 51,51% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des familles, combinée avec les craintes engendrées par le conflit militaire entre entre la Palestine et Israël, sont de nature à ramener les électeurs de Brêmes dans les isoloirs.