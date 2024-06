En direct

19:27 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 5,97% à Brens, contre 15,43% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Brens, le binôme Nupes avait en effet glané 20,7% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,94% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,61% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,21% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Brens, entre les 15,43% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,16% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,3% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Brens avant les européennes ? La part des électeurs du RN sera un enjeu clé pour ces européennes localement. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Brens semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune.

15:02 - Avantage Rassemblement à Brens ? Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Brens au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 27,8% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,86% contre 50,14%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 22,03% des votes sur place, contre 29,30% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 60,14%.

12:45 - À Brens, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Brens, à 31,28%, soit 152 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 15,43% et Yannick Jadot à 14,61%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Brens aux européennes Dans la commune de Brens, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans le village, 18,01% des résidents sont des enfants, et 4,77% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,28%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 469 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,56%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,19%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Brens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,02% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Brens, quelle abstention aux européennes ? Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. L'étude des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Durant les dernières élections européennes, 41,11% des personnes en âge de participer à une élection à Brens avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 52,79% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Brens : que retenir des précédentes élections ? L'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen à Brens. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 81,53% au second tour, soit 777 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,01% au premier tour. Au deuxième tour, 48,17% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Brens pour les européennes ? Le conflit russo-ukrainien ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Brens.