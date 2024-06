Résultat des européennes à Bretteville-du-Grand-Caux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les habitants de Bretteville-du-Grand-Caux plutôt pour Le Pen à la présidentielle Regarder dans le rétro pour voir le verdict des urnes le plus récent peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Bretteville-du-Grand-Caux. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 32,08% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 51,93% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,55% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,87%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,4%, devant Emmanuel Macron à 43,6%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections très instructives Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bretteville-du-Grand-Caux, avec 33,88%, soit 186 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 17,49% et Yannick Jadot à 11,48%.

11:45 - Bretteville-du-Grand-Caux : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment la population de Bretteville-du-Grand-Caux peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,74% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 46,51% de population active et une densité de population de 117 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (17,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 519 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,95%) et le nombre de résidences HLM (3,42% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Bretteville-du-Grand-Caux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,61% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Bretteville-du-Grand-Caux : analyse du pourcentage d'abstention aux européennes Au fil des dernières années, les 1 398 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières européennes, le taux de participation s'élevait à 57,29% des votants de Bretteville-du-Grand-Caux, à comparer avec une participation de 43,84% pour les européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Bretteville-du-Grand-Caux, 70,1% des électeurs avaient participé.

09:30 - Abstention à Bretteville-du-Grand-Caux : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Bretteville-du-Grand-Caux, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'ampleur de la participation. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,03% des électeurs de la ville. L'abstention était de 20,3% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,5% au premier tour et seulement 53,41% au second tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages, cumulée avec les craintes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à impacter le taux de participation à Bretteville-du-Grand-Caux.