Résultat des européennes à Bretteville-sur-Laize : l'élection 2024 en direct

En direct

18:15 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Bretteville-sur-Laize ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection des députés européens. Si dans toute la France, les sondages calculent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 33% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a en fait pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle 2022 à Bretteville-sur-Laize C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bretteville-sur-Laize lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,34%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,67%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 43,19% contre 56,81%. Le RN ratait aussi la première marche à Bretteville-sur-Laize quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,09% au premier tour, contre 33,83% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 59,28% sur la seule circonscription couvrant Bretteville-sur-Laize.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Bretteville-sur-Laize il y a cinq ans ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme sensé au moment du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait glané 23,56% des votes, contre Nathalie Loiseau à 16,26% et Yannick Jadot à 11,09%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Bretteville-sur-Laize La composition démographique et la situation socio-économique de Bretteville-sur-Laize contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la commune, 18,36% des résidents sont des enfants, et 22,44% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 619 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) et le nombre de résidences HLM (14,99% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Bretteville-sur-Laize mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,99% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Bretteville-sur-Laize : un regard approfondi Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Pendant les européennes 2019, 44,61% des personnes habilitées à voter à Bretteville-sur-Laize avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 50,8% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Bretteville-sur-Laize, 62,94% des électeurs n'avaient pas participé.

09:30 - L'abstention aux européennes à Bretteville-sur-Laize Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Bretteville-sur-Laize ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,11% au premier tour et seulement 55,7% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,03% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 21,99% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.