En direct

19:09 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Briançon pour ces élections européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Briançon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,06% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,73% à Briançon, contre 20,59% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (7,09% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (20,36% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,21% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Briançon ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Briançon semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Hayer à Briançon ? Chez les habitants de Briançon, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 20,22%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,58% et 24,15% des bulletins exprimés. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 60,75% contre 39,25% pour Le Pen. Avec 15,56%, le RN sera distancé ensuite par les 37,14% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Briançon se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 52,94%.

12:45 - Que retenir des européennes à Briançon il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. 21,54% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,59% et Yannick Jadot à 20,36%. Le RN avait rassemblé ainsi pas moins de 820 électeurs de Briançon.

11:45 - Briançon et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Briançon émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 10 561 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 493 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 16,47 % des résidents sont des enfants, et 26,57 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 421 résidents étrangers, Briançon se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4098,11 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Briançon démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Briançon ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Briançon, 63,1% des électeurs avaient voté. L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 48,05% des électeurs de Briançon (Hautes-Alpes) avaient pris part au scrutin. La participation était de 39,67% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Briançon : scrutin en cours À Briançon, le niveau d'abstention sera indiscutablement un facteur essentiel des élections européennes 2024. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des foyers français seraient de nature à ramener les habitants de Briançon (05100) dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 69,31% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 71,53% au premier tour, soit 6 170 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,54% au premier tour et seulement 48,88% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Briançon ?