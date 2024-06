Résultat des européennes à Brie : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 19,9% à Brie, contre 8,42% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Brie, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,33% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Brie, entre les 19,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,28% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Brie, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Les instituts de sondage annoncent une liste RN à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des élections européennes 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 33% à Brie, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Des tendances à prendre en compte Brie avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,95%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 30,58% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,22% contre 57,78%. Le RN ratait aussi la première marche à Brie quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 19,68% au premier tour, contre 26,33% pour le binôme Nupes. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - 23,21% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Brie Regarder en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Brie, avec 23,21%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,9% et Yannick Jadot à 11,73%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Brie Devant le bureau de vote de Brie, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 010 habitants répartis dans 398 logements, ce bourg présente une densité de 67 habitants/km². L'existence de 59 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (92,21 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 32,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 427,44 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Brie, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Brie : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? L'étude des résultats des précédents scrutins européens permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 59,83% des personnes aptes à voter à Brie avaient pris part au scrutin. La participation était de 53,88% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - C'est le moment de voter à Brie pour les élections européennes Ce dimanche, lors des européennes à Brie, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,56% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 18,56% au second tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,33% au premier tour et seulement 48,19% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Brie ? La guerre au Moyen-Orient pourrait inciter les citoyens de Brie (35150) à ne pas rester chez eux.