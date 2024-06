Résultat des européennes à Brienon-sur-Armançon : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Brienon-sur-Armançon

Dans la ville de Brienon-sur-Armançon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,99% ont plus de 75 ans. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 690 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (23,64%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Brienon-sur-Armançon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 43,6% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.