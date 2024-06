Résultat des européennes à Brioux-sur-Boutonne : l'élection 2024 en direct

17:23 - Avantage Hayer à Brioux-sur-Boutonne ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Brioux-sur-Boutonne lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,64%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,59%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 41,92% contre 58,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 19,5% au premier tour, contre 31,74% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Brioux-sur-Boutonne, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.