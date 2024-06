En direct

19:27 - À Broût-Vernet, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,19% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 3,49% à Broût-Vernet, contre 18,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Broût-Vernet ? Le résultat obtenu par le RN sera très observé pour cette élection européenne 2024, à l'échelle locale. A noter : Broût-Vernet fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,91% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au RN à Broût-Vernet ? Jeter un œil sur le plus récent verdict des urnes fait figure d'évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un puissant score pour le RN à Broût-Vernet. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 23,45% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,42% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,33%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,96%, devant Emmanuel Macron à 49,04%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Broût-Vernet Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Broût-Vernet, avec 29,91% des bulletins, soit 137 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,12% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 9,83%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Broût-Vernet : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Broût-Vernet, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 643 logements pour 1 200 habitants, la densité de la commune est de 37 hab par km². Ses 79 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le bourg, 18,56 % des résidents sont des enfants, et 11,67 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 31,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 46,99% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 759,30 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Broût-Vernet, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Broût-Vernet : les enseignements Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 54,65% des électeurs de Broût-Vernet (Allier), à comparer avec un taux de participation de 46,14% pour le scrutin européen de 2014. Y aura-t-il une hausse de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Broût-Vernet, 63,58% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Broût-Vernet ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Broût-Vernet, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 77,19% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 77,92% au premier tour, ce qui représentait 748 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,52% au premier tour et seulement 40,75% au deuxième tour. Les habitants des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?