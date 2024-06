En direct

19:07 - À Bruay-la-Buissière, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 fait envie En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 10,37% à Bruay-la-Buissière, contre 5,86% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bruay-la-Buissière, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,26% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quels résultats pour le RN à Bruay-la-Buissière lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Jordan Bardella devrait s'afficher à 60% à Bruay-la-Buissière si la situation décrite par les sondages au niveau de la France s'applique localement. Le candidat est en effet crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Avantage Rassemblement à Bruay-la-Buissière ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un très gros démarrage pour le RN à Bruay-la-Buissière. Ce dernier s'était élevé en tête dans la commune avec 61,59% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 75,43% au 2e, lui promettant le plus haut niveau à l'échelle municipale (Bruay-la-Buissière n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 52,48% au 1er tour et 69,27% au 2e dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Bruay-la-Buissière, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, récoltant 46,67% des voix devant Nathalie Loiseau à 10,37% et Yannick Jadot à 8,35%. Ce qui correspond à 3282 bulletins dans la commune.

11:45 - Élections à Bruay-la-Buissière : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Bruay-la-Buissière regorge de diversité et d'activités. Avec ses 21 827 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 024 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 5 832 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (34,69 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Bruay-la-Buissière accueille une communauté diversifiée, avec ses 308 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1907,96 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 23,8%, synonyme d'une situation économique précaire. À Bruay-la-Buissière, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - À Bruay-la-Buissière, quelle abstention aux européennes ? Au cours des dernières années, les 22 190 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 47,68% au niveau de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), contre une participation de 35,87% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Bruay-la-Buissière : scrutin en cours Le taux d'abstention sera indéniablement un facteur décisif de ces élections européennes à Bruay-la-Buissière. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Bruay-la-Buissière (62700). Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,96% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 68,81% au premier tour, soit 10 547 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,28% au premier tour. Au deuxième tour, 41,37% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Bruay-la-Buissière ?