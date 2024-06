En direct

19:09 - À Brumath, quel candidat vont retenir les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 4,27% à Brumath, contre 23,52% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Brumath, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,23% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Brumath Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. La liste Rassemblement national devrait s'afficher à 30% à Brumath si la tendance anticipée par les sondages sur la France entière se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les européennes Brumath avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,06%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 31,6% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,28% contre 57,72%. Le RN ratait aussi la première marche à Brumath quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,08% au premier tour, contre 28,20% pour le binôme LREM. Sur la commune de Brumath, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas percé il y a cinq ans, Bardella terminant à la deuxième place à 22,07% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 23,52%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Brumath aux européennes En pleine campagne électorale européenne, Brumath est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 238 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 776 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,93 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Brumath forme une communauté diversifiée, avec ses 400 résidents étrangers, soit 3,98% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,15%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2420,13 euros par mois. Ainsi, à Brumath, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Brumath : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 51,98% au niveau de Brumath, à comparer avec un taux de participation de 44,49% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Abstention à Brumath : quelles perspectives pour les européennes ? L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen à Brumath. La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique pourraient en effet ramener les citoyens de Brumath (67170) dans les isoloirs. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,27% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 25,49% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,48% au premier tour et seulement 56,89% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Brumath cette année ?