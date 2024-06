Résultat des européennes à Buhl-Lorraine : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Qui vont désigner les électeurs de la gauche à Buhl-Lorraine ? L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,86% des bulletins dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 3,96% à Buhl-Lorraine, contre 17,84% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Buhl-Lorraine ? Si en France entière, les enquêtes d'opinion annoncent une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les derniers chiffres à Buhl-Lorraine La ville de Buhl-Lorraine avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022. La leader de l'ancien FN prenait la tête avec 32,41% au 1er round. Rebelotte au deuxième tour devant Macron avec 56,01%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 18,57% des suffrages sur place, contre 53,33% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 75,06%.

12:45 - 29,96% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Buhl-Lorraine Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? 29,96% des votes étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,84% et François-Xavier Bellamy à 14,32%. Le mouvement eurosceptique était arrivé en tête avec pas moins de 136 habitants de Buhl-Lorraine passés par les bureaux de vote.

11:45 - Buhl-Lorraine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Buhl-Lorraine, les élections sont en cours. Dotée de 573 logements pour 1 196 habitants, la densité de la ville est de 109 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 105 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 672 foyers fiscaux. Dans la localité, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,85 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,51% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 472,06 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Buhl-Lorraine écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes précédentes à Buhl-Lorraine : l'impact de l'abstention L'analyse des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 53,35% des inscrits sur les listes électorales de Buhl-Lorraine, à comparer avec un taux de participation de 40,33% lors des élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Buhl-Lorraine À Buhl-Lorraine, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,54% au premier tour et seulement 55,3% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,36% des électeurs de la commune, contre une abstention de 21,89% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.