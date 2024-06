Résultat des européennes à Buschwiller : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,96% contre 33,97% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,3% contre 58,7%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Buschwiller quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 12,89% au premier tour, contre 30,82% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:45 - Buschwiller et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de Buschwiller contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Dans la localité, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,6% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 323 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,73% et d'une population immigrée de 16,23% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Buschwiller mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,56% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.