Résultat des européennes à Bussac-Forêt : l'élection 2024 en direct

19:28 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Bussac-Forêt pour ces européennes 2024 ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 13,73% à Bussac-Forêt, contre 4,2% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bussac-Forêt, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,31% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Bussac-Forêt, entre les 13,73% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,95% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le RN à Bussac-Forêt lors des européennes ? Si en France, les sondeurs calculent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 52% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les électeurs de Bussac-Forêt plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un très gros score pour le Rassemblement national à Bussac-Forêt. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 41,80% au 1er round avant un formidable 62,87% au deuxième. Le Parti avait battu les candidats étiquetés La République en Marche avec 22,95% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,31% au premier tour puis encore LREM avec 37,13% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 44,83% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,67%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 65,42%, devant Emmanuel Macron à 34,58%.

12:45 - 42,02% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Bussac-Forêt Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Bussac-Forêt, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, glanant 42,02% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 13,73% et Manon Aubry à 7,56%.

11:45 - Élections européennes à Bussac-Forêt : un éclairage démographique La démographie et la situation socio-économique de Bussac-Forêt déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,7% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,83%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 380 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,75%) et le nombre de résidences HLM (7,17% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Bussac-Forêt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,71% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Bussac-Forêt, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'analyse des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 383 inscrits sur les listes électorales à Bussac-Forêt, 51,41% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 41,54% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Bussac-Forêt, 68,94% des électeurs avaient voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Bussac-Forêt La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Bussac-Forêt. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 766 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 79,63% étaient allés voter. Le taux de participation était de 79,5% au deuxième tour, c'est-à-dire 609 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les études révèlent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?