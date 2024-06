En direct

19:27 - À Buxières-les-Mines, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Buxières-les-Mines, le binôme Nupes avait en effet accumulé 40,05% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,77% à Buxières-les-Mines, contre 11,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Que vont trancher les habitants de Buxières-les-Mines ? Le score en faveur du RN sera très observé au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national prévue par les intentions de vote à l'échelle nationale aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 40% à Buxières-les-Mines. Une projection qui semble coller avec les suffrages déjà arrachés par la formation politique dans la commune entre les européennes 2019 (25,38%) et Marine Le Pen en 2022 (31,68% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Buxières-les-Mines Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Buxières-les-Mines au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31,68% des suffrages au premier round. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est encore la candidate de l'ancien Front national qui s'imposait avec 61,57%, devant Emmanuel Macron à 38,43%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 25,13% des suffrages sur place, contre 40,05% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (67,37%).

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très instructive Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 101 votants de Buxières-les-Mines s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 25,38% des voix face à Ian Brossat à 16,33% et Nathalie Loiseau à 11,31%.

11:45 - Analyse socio-économique de Buxières-les-Mines : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Buxières-les-Mines comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 11,9% d'agriculteurs pour 1 004 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 41 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (41,11 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,36% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 26,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 315,71 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, Buxières-les-Mines incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Buxières-les-Mines : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 45,55% des personnes en capacité de voter à Buxières-les-Mines avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,06% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Buxières-les-Mines : les européennes débutent À Buxières-les-Mines, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Le conflit militaire ukrainien et ses répercussions sur les prix du quotidien seraient de nature à de faire augmenter le taux de participation à Buxières-les-Mines (03440). Au second tour de la dernière élection présidentielle, 25,61% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 24,19% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.