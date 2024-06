Résultat des européennes à Cadours : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Cadours ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,57% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 7,24% à Cadours, contre 20,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - À Cadours, un Rassemblement national favori ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Cadours. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour anticiper plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Cadours plutôt favorables à Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Cadours. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 28,27% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Nupes (Cadours ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,32% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,49%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,63%, devant Emmanuel Macron à 46,37%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 à Cadours Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN portée par Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Cadours, avec 30,61% des voix (131 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,56% suivie par Yannick Jadot avec 9,81%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Cadours La démographie et la situation socio-économique de Cadours façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,1%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 434 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,73%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Cadours mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,41% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Cadours Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%. L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 38,67% des électeurs de Cadours (Haute-Garonne) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 44,17% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes à Cadours sont lancées L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des européennes à Cadours. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 819 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 83,27% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,24% au second tour, ce qui représentait 658 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,35% au premier tour et seulement 50,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cadours ?