Résultat des européennes à Cahuzac-sur-Vère : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les votants de Cahuzac-sur-Vère penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Chez les électeurs de Cahuzac-sur-Vère, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 21,47%, la cheffe du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 25,95% et 21,88% des suffrages. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 60,86% contre 39,14% pour Le Pen. Avec 18,38%, le RN sera distancé par la suite par les 37,68% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Cahuzac-sur-Vère était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,29% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,68% et Yannick Jadot avec 13,7%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Cahuzac-sur-Vère : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Cahuzac-sur-Vère, les élections sont en cours. Dotée de 708 logements pour 1 189 habitants, la densité de la commune est de 36 hab/km². Ses 105 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 352 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 26 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 13,32 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 32,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 36,65% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1825,19 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Cahuzac-sur-Vère démontre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Cahuzac-sur-Vère ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Cahuzac-sur-Vère, 58,61% des votants n'avaient pas participé. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Pendant les européennes 2019, 35,41% des électeurs de Cahuzac-sur-Vère (Tarn) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 46,27% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Cahuzac-sur-Vère ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Cahuzac-sur-Vère ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 38,69% au premier tour et seulement 37,8% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Cahuzac-sur-Vère ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 16,57% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,73% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.