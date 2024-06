En direct

19:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Calvi convoité à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Calvi. Le ticket Divers droite s'imposait au premier tour, avec 52,40% des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Divers droite qui l'emportait.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Calvi Au niveau local, le résultat du RN lors des européennes 2024 sera très observé. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national anticipée par les sondages au niveau national pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier pourrait s'élever à environ 34% à Calvi. Un calcul qui concorde avec les points déjà arrachés par le mouvement dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 6 points qui peut toujours croître.

15:02 - Les habitants de Calvi plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour jauger la tendance locale. L'élection présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La patronne de l'ancien Front national l'emportait avec 30,99% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 19,22% et 16,95% des voix. Nouveau coup de marteau au deuxième tour devant Macron avec 60,73% contre 39,27%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 10,57% des suffrages sur place, contre 52,40% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 64,04%.

12:45 - 28,8% pour François-Xavier Bellamy lors des dernières élections européennes à Calvi Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella avait réuni 24,95% des suffrages. C'est François-Xavier Bellamy qui arrivait en première position avec 28,8%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Calvi : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Calvi émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 5 746 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 081 entreprises, Calvi permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 37 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,95 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 1 385 résidents étrangers, représentant 24,02% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 462 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,43%, révélant une situation économique fragile. À Calvi, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Calvi : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%. Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des dernières consultations politiques ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 591 inscrits sur les listes électorales à Calvi, 41,74% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 40,77% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Calvi : les européennes débutent L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera incontestablement l'abstention à Calvi. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 4 100 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 36,07% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 38,51% au second tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,91% au premier tour. Au second tour, 43,54% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Calvi ? L'inflation qui pèse sur le budget des ménages est susceptible de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Calvi.