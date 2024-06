En direct

19:12 - Les votes de la coalition de gauche très suivis La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,54% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,55% à Calvisson, contre 22,42% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Calvisson : 22,42% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,31% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,69% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Calvisson ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion chiffrent une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à environ 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Calvisson ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Calvisson. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 30,34% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Calvisson ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait accumulé 29,56% au premier tour et 50,12% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 25,31% et 18,25% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (49,88%) au second.

12:45 - 28,34% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Calvisson Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Calvisson, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 28,34% des voix contre Nathalie Loiseau à 22,42% et Yannick Jadot à 13,29%. Si on entre dans le détail, 608 habitants avaient alors été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Dynamique électorale à Calvisson : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Calvisson est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 105 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 530 entreprises, Calvisson offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (68,13 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 143 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 047 €/an, la commune vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Calvisson contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - À Calvisson, quelle abstention aux précédentes européennes ? L'étude des résultats des précédents scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation représentait 51,14% des inscrits sur les listes électorales de Calvisson (Gard), à comparer avec une participation de 43,27% il y a 10 ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes à Calvisson sont lancées À Calvisson, l'un des facteurs forts de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau de participation. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,96% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 24,21% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,23% au premier tour. Au second tour, 54,78% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Calvisson pour les européennes ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des familles serait par exemple capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Calvisson .