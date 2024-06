En direct

19:28 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Cambremer ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Cambremer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,13% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,19% à Cambremer, contre 27,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Cambremer ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections du Parlement européen 2024, au niveau local. La liste de Jordan Bardella pourrait s'afficher à 20% à Cambremer si la dynamique décrite par les enquêtes d'opinion au niveau de la France se répercute localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour ce dimanche Dans les isoloirs de Cambremer, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 18,62%, la présidente du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,4% et 20,72% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 37,1% contre 62,9%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,07%, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 26,49% des voix. Cambremer optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 71,81%.

12:45 - À Cambremer, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Cambremer lors des européennes précédentes, avec 27,02% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,64% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 14,82%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Cambremer : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Cambremer, le scrutin est en cours. Avec ses 1 310 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 132 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (70,78 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,3% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 360,15 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Cambremer, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - À Cambremer, quelle participation aux précédentes européennes ? Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,37% ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des précédentes européennes, 43,55% des personnes en âge de voter à Cambremer avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 55,63% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Cambremer : l'abstention en question À Cambremer, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,51% au premier tour et seulement 47,7% au second tour. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,67% dans la ville, contre une abstention de 20,42% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.