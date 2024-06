Résultat des européennes à Camoël : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Camoël, quels reports de voix à gauche ce soir ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,64% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,98% pour Yannick Jadot, 3,27% pour Fabien Roussel et 2,13% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 7,22% à Camoël, contre 21,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Camoël ? Le nombre de votes en faveur du RN sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés européens. Les sondages d'opinion annoncent une liste RN à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des européennes 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit l'approcher de 35% à Camoël, soit dix points de plus également que ses 25,6% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Camoël ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,7% contre 30,97% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,46% contre 56,54%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,44% au premier tour, contre 29,06% pour le binôme Régionaliste. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Régionaliste finir gagnant.

12:45 - À Camoël, Jordan Bardella au sommet en 2019 Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Camoël, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 25,6% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,01% et Yannick Jadot à 10,72%. C'étaient alors 117 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Les enjeux locaux de Camoël : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Camoël, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 9,25% d'agriculteurs pour 1 122 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 50 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 339 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (54,98 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 47,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 31,86% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 831,54 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Camoël, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux européennes à Camoël : un regard approfondi Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 481 électeurs de Camoël (Morbihan) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 59,38%), contre un taux de participation de 49,8% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Camoël : les européennes débutent À Camoël, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 57,45% au premier tour. Au second tour, 51,14% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 81,78% au premier tour, soit 718 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.