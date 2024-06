Résultat des européennes à Cancon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui va profiter des électeurs de la Nupes à Cancon ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,32% des voix dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,08% à Cancon, contre 16,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 16,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,99% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,08% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Cancon pour la liste RN ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections, à l'échelle locale. A noter : Cancon fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,32% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Se retourner sur le test démocratique le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Cancon. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 31,60% au premier tour et surtout 64,44% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,33% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,99% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,65%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,8%, devant Emmanuel Macron à 44,2%.

12:45 - À Cancon, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Cancon, à 34,32%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 16,31% et François-Xavier Bellamy à 8,69%.

11:45 - Dynamique électorale à Cancon : une analyse socio-démographique Quelle influence les habitants de Cancon exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec 28% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 18,82%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (62,63%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (32,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 475 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,65% et d'une population immigrée de 9,06% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Cancon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,99% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Analyse de la participation lors des européennes à Cancon Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 372 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, sur les 503 personnes en âge de voter à Cancon, 56,45% étaient allées voter, contre une participation de 51,62% pour le scrutin de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Abstention à Cancon : les leçons des précédentes élections À Cancon, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera incontestablement la participation. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 918 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 77,34% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 77,23% au premier tour, c'est-à-dire 709 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, seraient en mesure de pousser les citoyens de Cancon à s'intéresser plus fortement du scrutin.