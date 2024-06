Résultat des européennes à Cannes-Écluse : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Avantage Rassemblement à Cannes-Écluse ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un très bon score pour le RN à Cannes-Écluse. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 28,48% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains (Cannes-Écluse n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,98% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,64% et Emmanuel Macron troisième avec 20,97%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,03%, devant Emmanuel Macron à 45,97%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes très instructives Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 37,2% des voix, soit 314 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 14,93% et Yannick Jadot à 8,77%.

11:45 - Analyse socio-économique de Cannes-Écluse : perspectives électorales Comment les habitants de Cannes-Écluse peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 15,61% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 27,65% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (84,29%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 780 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,99%) et le nombre de résidences HLM (8,3% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Cannes-Écluse mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,09% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Cannes-Écluse : la mobilisation des citoyens aux européennes Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 879 personnes aptes à voter à Cannes-Écluse s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 52,95%), à comparer avec une participation de 43,71% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Cannes-Écluse : quel sera le taux de participation ? À Cannes-Écluse, l'un des facteurs forts du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,79% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 20,92% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle est notamment susceptible de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Cannes-Écluse (77130).