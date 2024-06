Résultat des européennes à Capavenir Vosges : l'élection 2024 en direct

En direct

19:10 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Thaon-les-Vosges pour ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,5% à Thaon-les-Vosges, contre 15,82% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Thaon-les-Vosges, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,54% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Thaon-les-Vosges, entre les 15,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,49% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 9,77% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Thaon-les-Vosges Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Thaon-les-Vosges semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les habitants de Thaon-les-Vosges penchaient pour Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen avait amplement surpassé son score national à Thaon-les-Vosges lors de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 34,36% dès le premier round. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est également la candidate du RN qui passait devant avec 55,94%, devant Emmanuel Macron à 44,06%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 23,73% des voix sur place, contre 40,52% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 61,23%.

12:45 - À Thaon-les-Vosges, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Thaon-les-Vosges, avec 34,29% des électeurs devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 15,82% et Yannick Jadot avec 10,82%.

11:45 - Thaon-les-Vosges : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Thaon-les-Vosges peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 15,43% et une densité de population de 772 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (75,9%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 3 133 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,95%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,45%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thaon-les-Vosges mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,19% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Thaon-les-Vosges : ce qu'il faut retenir Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2019, lors des européennes, 3 353 électeurs de Thaon-les-Vosges avaient pris part au scrutin (soit 49,62%). La participation était de 38,5% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Thaon-les-Vosges À Thaon-les-Vosges, le niveau d'abstention constituera sans nul doute un critère fort de ce scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 27,85% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 28,32% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Thaon-les-Vosges .