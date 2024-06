Résultat des européennes à Caraman : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Caraman

Les données démographiques et socio-économiques de Caraman mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des européennes. Avec une densité de population de 80 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,5%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2414,97 €/mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 108 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,16%) et le nombre de résidences HLM (5,88% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Le taux d'étudiants, de 7,19% à Caraman, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.