Résultat des européennes à Carentoir : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,31% contre 31,93% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 46,67% contre 53,33%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,68% au premier tour, contre 38,81% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Carentoir, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera choisie au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Carentoir : ce qu'il faut savoir

Dans les rues de Carentoir, les élections sont en cours. Avec une population de 3 043 habitants répartis dans 1 975 logements, cette localité présente une densité de 55 hab par km². Avec 176 entreprises, Carentoir offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 25 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 34,49 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 46,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,86%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 110 euros/an. À Carentoir, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.