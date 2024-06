En direct

19:17 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Caromb ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Glucksmann avait obtenu 4,32% à Caromb, contre 20% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Caromb, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,17% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (4,1% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,88% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,65% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour le RN à Caromb lors des européennes ? Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Caromb semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune.

15:02 - Avantage Rassemblement à Caromb ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un beau démarrage pour le RN à Caromb. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 29,72% au premier round. Il gagnait ensuite avec 53,36% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,81% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,4%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,1%, devant Emmanuel Macron à 44,9%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Caromb Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Caromb, avec 31,37% des suffrages exprimés (436 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 20% suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,88%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Caromb Quelle influence les électeurs de Caromb exercent-ils sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,6% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (73,79%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 406 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,86%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,71%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Caromb mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,49% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Caromb : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 45,65% dans la commune de Caromb. L'abstention était de 48,61% lors du scrutin de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Abstention à Caromb : que retenir des précédentes élections ? À Caromb, le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur décisif de ce scrutin européen. Le conflit entre Israël et la Palestine ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont capables d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Caromb (84330). Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,94% dans la ville, contre un taux d'abstention de 21,54% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.