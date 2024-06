En direct

19:08 - À Castanet-Tolosan, quels seront les reports du score Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 9,87% à Castanet-Tolosan, contre 24,83% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Castanet-Tolosan, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,89% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,17% pour Yannick Jadot, 2,81% pour Fabien Roussel et 3,24% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (7,4% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (19,67% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,81% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Castanet-Tolosan pour la liste Rassemblement national ? Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections des députés européens à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les enquêtes d'opinion prévoient un Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait l'amener à 23% à Castanet-Tolosan, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Castanet-Tolosan n'est pas la France et on note que le parti n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Castanet-Tolosan Avec 14,63%, c'est un score décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Castanet-Tolosan au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,46% et 26,86% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 71,23% contre 28,77% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 11,99%, alors que les candidats Nupes rassembleront 40,89% des voix. Castanet-Tolosan choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 54,15%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Castanet-Tolosan Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était deux fois vaincu aux européennes de l'époque localement. La tête de liste RN achevait l'élection troisième, avec 13,47%, contre Nathalie Loiseau avec 24,83% et Yannick Jadot avec 19,67%.

11:45 - Les données démographiques de Castanet-Tolosan révèlent les tendances électorales Comment la population de Castanet-Tolosan peut-elle affecter les résultats des européennes ? Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,2% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 30,96%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,04%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,12%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,99%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Castanet-Tolosan, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Castanet-Tolosan ? Au fil des dernières consultations politiques, les 15 128 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes de 2019, parmi les 5 429 personnes en âge de voter à Castanet-Tolosan, 60,56% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 53,06% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Abstention à Castanet-Tolosan : quelles perspectives pour les européennes ? L'abstention constituera indéniablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Castanet-Tolosan. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple capable de ramener les citoyens de Castanet-Tolosan (31320) vers les urnes. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,47% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 16,52% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.