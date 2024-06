En direct

19:27 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Castellane convoité Une autre interrogation de ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Castellane, le binôme Nupes avait en effet glané 27,85% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 7,04% à Castellane, contre 17,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry (7,56% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,75% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,75% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Castellane pour le Rassemblement national ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection des députés européens. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Castellane semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les votants de Castellane plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Le verdict de l'élection la plus récente apparait comme un enseignement instructif au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un joli score pour le RN à Castellane. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 29,29% au premier tour avant un formidable 55,32% au 2e, le plaçant tout en haut du paysage municipal sur l'unique circonscription du lieu. Il a même enregistré plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. La candidate avait rassemblé 26,77% au premier tour et 53,04% au deuxième dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Castellane Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble de nouveau sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Castellane, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, glanant 27,66% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,35% et Yannick Jadot à 13,75%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Castellane Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Castellane comme dans toute la France. Avec une population de 1 456 habitants répartis dans 1 668 logements, ce bourg présente une densité de 13 hab/km². Ses 252 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (37,23 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 35,23% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 29,98% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 268,86 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. En somme, à Castellane, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Européennes passées à Castellane : l'impact de la participation Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 631 inscrits sur les listes électorales à Castellane, 42,95% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 48,16% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Castellane : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères déterminants de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Castellane. La guerre en Ukraine pourrait ramener les citoyens de Castellane dans les bureaux de vote. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 22,28% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,02% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,32% au premier tour. Au deuxième tour, 45,33% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Castellane ?