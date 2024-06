Résultat des européennes à Castelmayran : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Castelmayran. Le parti s'était placé en tête dans la localité avec 44,08% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 59,51% au deuxième (Castelmayran ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 42,23% au 1er tour et 64,52% au deuxième dans la cité.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Castelmayran comme partout en France. Avec ses 1 201 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 59 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 21,04 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 22,44 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 24,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,49% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 502,46 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Castelmayran, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Castelmayran. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,68% au premier tour et seulement 51,07% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 790 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,22% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 19,62% au second tour. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.