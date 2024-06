Résultat des européennes à Castelnau-de-Lévis : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives La ville de Castelnau-de-Lévis avait plébiscité Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel il y a deux ans. La patronne de l'ancien Front national finissait avec 25,91% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,57% contre 54,43%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 23,3% des votes sur place, contre 34,60% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (40,74%).

12:45 - 24,35% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Castelnau-de-Lévis Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Castelnau-de-Lévis, avec 24,35%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 20,27% et Yannick Jadot à 12,52%.

11:45 - Les données démographiques de Castelnau-de-Lévis révèlent les tendances électorales Quel impact auront les habitants de Castelnau-de-Lévis sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 73 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,44%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (16,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 759 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,98%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,55%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Castelnau-de-Lévis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Elections européennes précédentes à Castelnau-de-Lévis : l'impact de l'abstention Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Castelnau-de-Lévis, 57,6% des votants avaient voté. Au cours des dernières élections, les 1 651 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 778 inscrits sur les listes électorales à Castelnau-de-Lévis, 60,73% étaient allés voter. Le taux de participation était de 49% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Castelnau-de-Lévis sont lancées À Castelnau-de-Lévis, la participation constituera incontestablement l'une des clés des élections européennes 2024. La flambée des prix qui pèse sur le budget des foyers français serait par exemple en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Castelnau-de-Lévis. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 81,38% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,11% au second tour, c'est-à-dire 1 049 personnes. En comparaison, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,56% au premier tour et seulement 58,12% au second tour. Quelle sera la participation à Castelnau-de-Lévis pour les européennes ?