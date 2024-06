Résultat des européennes à Castelnau-de-Montmiral : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Déjà des résultats à prendre en compte C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Castelnau-de-Montmiral lors du premier tour de la présidentielle, avec 22,08%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 20,61%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 49,05% contre 50,95%. Le RN n'a pas plus convaincu à Castelnau-de-Montmiral quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,49% au premier tour, contre 28,73% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Castelnau-de-Montmiral, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes déjà tranchantes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 115 électeurs de Castelnau-de-Montmiral avaient été séduits par la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella enregistrait 23,37% des voix contre Nathalie Loiseau à 18,5% et Yannick Jadot à 14,63%.

11:45 - Castelnau-de-Montmiral et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Castelnau-de-Montmiral, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 15,08% d'agriculteurs pour 1 050 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 115 entreprises, Castelnau-de-Montmiral permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (66,41 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 978,88 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Castelnau-de-Montmiral, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Castelnau-de-Montmiral : les tendances Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Pendant les européennes 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 38,7% dans la commune de Castelnau-de-Montmiral. L'abstention était de 44,75% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Castelnau-de-Montmiral : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention constituera indéniablement l'une des clés des européennes 2024 à Castelnau-de-Montmiral. L'inflation serait par exemple en mesure de ramener les citoyens de Castelnau-de-Montmiral dans les isoloirs. Au premier tour de la présidentielle, 17,51% des personnes aptes à voter dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,35% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,75% au premier tour. Au deuxième tour, 38,99% des électeurs ne se sont pas déplacés.