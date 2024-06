Résultat des européennes à Castillonnès : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 17,83% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 4,5% à Castillonnès, contre 22,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Castillonnès ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour cette élection des députés européens 2024. On remarque que Castillonnès compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,86% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,58% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Castillonnès Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Castillonnès avec 26,58% contre 28,34% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 48,34% contre 51,66%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Castillonnès par la suite, lors des élections des députés, avec 21,96% au premier tour, contre 24,78% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce premier pointage ne va pas empêcher le RN de l'emporter au second tour avec 21,96%.

12:45 - 30,86% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Castillonnès Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. 30,86% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 22,75% et Yannick Jadot à 10,81%. Le mouvement d'extrême droite avait terminé en tête avec 137 électeurs de Castillonnès.

11:45 - Les enjeux locaux de Castillonnès : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Castillonnès, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 364 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 144 entreprises attestent une économie florissante. Dans le village, 13,69 % des résidents sont des enfants, et 15,23 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 31,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 59,89% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 503,18 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Ainsi, à Castillonnès, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Castillonnès : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 47,68% dans la commune de Castillonnès. L'abstention était de 49,9% lors des européennes de 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Participation à Castillonnès : quelles perspectives pour les européennes ? À Castillonnès, le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs importants des élections européennes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,93% au premier tour et seulement 52,59% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,24% des électeurs de la commune. La participation était de 76,66% au deuxième tour, ce qui représentait 693 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.