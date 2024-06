Résultat des européennes à Caudecoste : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Caudecoste ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 18,94% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,64% à Caudecoste, contre 16,49% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Caudecoste Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. On remarque que Caudecoste fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,63% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Caudecoste ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un bon score pour le RN à Caudecoste. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 40,18% au premier tour et surtout 63,80% au 2e, le portant au sommet à l'échelon local (Caudecoste n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La présidente du mouvement avait rassemblé 37,96% au premier tour et 62,64% au 2e dans la cité.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Caudecoste il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 37,63% des suffrages étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 16,49% et Yannick Jadot à 7,99%. Le mouvement eurosceptique avait dominé le scrutin avec 146 votants de Caudecoste.

11:45 - Dynamique électorale à Caudecoste : une analyse socio-démographique Dans la ville de Caudecoste, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Avec 48,4% de population active et une densité de population de 60 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,05% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,99%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 450 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,59%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,27%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Caudecoste mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,42% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Caudecoste ? Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Caudecoste, 60,48% des votants avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 56,47% dans la commune de Caudecoste. Le taux de participation était de 52,11% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Caudecoste : la participation au cœur des préoccupations Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs essentiels des européennes 2024 à Caudecoste. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,65% au premier tour et seulement 47,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Caudecoste ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 821 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 14,98% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 19,63% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.