Résultat des européennes à Caylus : l'élection 2024 en direct

11:45 - Caylus : européennes et dynamiques démographiques

Comment la population de Caylus peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 11,82% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 38,42% ont plus de 60 ans. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 10,58%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,34% et d'une population immigrée de 9,60% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 28,3%, comme à Caylus, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.