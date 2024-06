Résultat des européennes à Cazes-Mondenard : l'élection 2024 en direct

Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la principale clé pour apréhender au mieux la tendance locale. Marine Le Pen s'était illustrée à Cazes-Mondenard lors de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 28,67% dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,6% contre 50,4%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 26,14% des voix sur place, contre 26,76% pour le binôme Ensemble !. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 52,3%, contre 47,70% pour le binôme La République en Marche.

Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 143 habitants de Cazes-Mondenard passés par les urnes avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait cumulé 29,3% des votes contre Nathalie Loiseau à 21,52% et Yannick Jadot à 14,14%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Cazes-Mondenard et leurs implications électorales

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Cazes-Mondenard comme dans toute la France. Avec ses 20,52% d'agriculteurs pour 1 214 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 88 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 731 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (29,72 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 134 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 11,47%, participe à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 35,31% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 728,67 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Cazes-Mondenard, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se joignent aux objectifs européens.