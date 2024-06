En direct

19:27 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 22,77% à Céreste, contre 3,25% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Céreste, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,92% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Céreste ? On remarque que Céreste compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,42% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Céreste penchaient pour Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un beau résultat pour le RN à Céreste. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 28,47% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même récolté un score plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 27,63% au premier tour et 59,41% au second dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 24,52% et 19,86% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (40,59%) au second.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Céreste Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 166 votants de Céreste avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait enregistré ainsi 28,42% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 22,77% et Yannick Jadot à 11,3%.

11:45 - Élections européennes à Céreste : un éclairage démographique Comment la population de Céreste peut-elle influencer le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,61%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (72,46%) souligne l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (44,78%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 560 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,17%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (19,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 24,22%, comme à Céreste, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Céreste Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. L'analyse des derniers scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. Pendant les élections européennes 2019, 605 électeurs de Céreste (Alpes-de-Haute-Provence) avaient pris part au scrutin (soit 55,15%). Le taux de participation était de 44,99% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Céreste pour les élections européennes À Céreste, la participation sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,09% au premier tour et seulement 51,47% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Céreste pour les élections européennes ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,61% des votants de la commune, contre une participation de 76,03% au premier tour, c'est-à-dire 850 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.