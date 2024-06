En direct

19:22 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Cervione ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Cervione. C'est un binôme Divers droite qui l'emportait au premier tour, avec 55,13% des votes. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Divers droite qui l'emportait.

17:08 - Quel résultat à Cervione pour la liste RN de Jordan Bardella ? A noter : Cervione compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,21% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,66% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Cervione plutôt pour Le Pen il y a deux ans La cité de Cervione avait servi un net avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans. La numéro 1 du parti frontiste terminait avec 33,66% au 1er tour. Au second tour, elle surclassait aussi Macron avec 69,28%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 8,49% des voix sur place, contre 55,13% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 67,79%.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection pleine d'enseignements Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Cervione, avec 36,21%, soit 176 voix dans la ville. Le RN devançait Yannick Jadot à 21,19% et Nathalie Loiseau à 14,2%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Cervione et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cervione, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 2 172 habitants répartis dans 1 895 logements, cette commune présente une densité de 166 habitants par km². Avec 223 entreprises, Cervione offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (50,4 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 26,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 13,22%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2096,25 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, Cervione incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes passées à Cervione : le niveau d'abstention La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, au moment des européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 30,96% des électeurs de Cervione, contre une participation de 33,12% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Cervione : scrutin en cours Le taux de participation sera immanquablement un critère essentiel de ce scrutin européen à Cervione. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 44,16% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 43,63% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. Le conflit russo-ukrainien et son impact en matière énergétique et économique seraient de nature à de faire augmenter la participation à Cervione.