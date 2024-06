Résultat des européennes à Cesny-les-Sources : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Les suffrages de la coalition de gauche observés Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 7,63% à Cesny-les-Sources, contre 20,97% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Cesny-les-Sources, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,88% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (5,93% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,59% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,69% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Cesny-les-Sources ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Cesny-les-Sources semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les électeurs de Cesny-les-Sources plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Cesny-les-Sources lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,5%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,68%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,06% contre 53,94%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,76% au premier tour, contre 30,28% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Cesny-les-Sources en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 129 habitants de Cesny-les-Sources passés par les isoloirs avaient préféré le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait glané ainsi 27,33% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,97% et Yannick Jadot à 10,59%.

11:45 - Élections européennes à Cesny-les-Sources : un éclairage démographique Dans la ville de Cesny-les-Sources, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Dans le village, 19,71% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 25,86% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,11%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 501 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) et le nombre de résidences HLM (2,82% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Cesny-les-Sources mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,92% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Cesny-les-Sources : la mobilisation des citoyens aux européennes Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Cesny-les-Sources, 63,5% des habitants avaient participé. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 1 409 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 506 électeurs de Cesny-les-Sources s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,89%). La participation était de 51,59% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Cesny-les-Sources sont lancées Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Cesny-les-Sources, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,35% au premier tour et seulement 53,25% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 938 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 79% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 79,96% au second tour, ce qui représentait 750 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.