Résultat des européennes à Cézy : l'élection 2024 en direct

Regarder en arrière semble encore pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Cézy, avec 42,27%, soit 194 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 15,25% et Yannick Jadot à 8,28%.

11:45 - Analyse socio-économique de Cézy : perspectives électorales

Quelle influence les habitants de Cézy exercent-ils sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,91% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 69 habitants par km² et 43,96% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 422 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,53%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Cézy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,02% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.