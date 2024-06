En direct

19:22 - À Chablis, le résultat de la Nupes aux dernières législatives scruté L'autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 16,25% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,5% à Chablis, contre 26,04% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chablis pour la liste RN de Jordan Bardella ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national pronostiquée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à environ 34% à Chablis. Un calcul qui concorde avec les points déjà conquis par les lepénistes dans la ville depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les derniers chiffres à Chablis Chablis avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 28,05%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 32,21% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,15% contre 54,85%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 26,35% au premier tour, contre 38,65% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de suffrages, avec 60,36% sur la seule circonscription couvrant Chablis.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Avec un résultat de 24,83%, Jordan Bardella avait été devancé à l'issue des élections du Parlement européen à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 26,04% des électeurs.

11:45 - Chablis : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Chablis, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 145 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 223 entreprises, Chablis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,53 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Chablis incarne une communauté diversifiée, avec ses 129 résidents étrangers, soit 5,94% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,33%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 940 euros par an. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Chablis démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Chablis : facteurs et implications L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Chablis, 67,51% des électeurs avaient participé. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,57% dans la commune de Chablis. Le taux de participation était de 43,65% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Chablis L'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Chablis. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,33% au premier tour et seulement 52,8% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 520 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,23% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 24,14% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.