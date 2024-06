En direct

19:25 - Les votes de la Nupes très suivis Une autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 19,56% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 4,93% à Chaillé-les-Marais, contre 20,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont décider les électeurs de Chaillé-les-Marais ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections européennes 2024, localement. Si dans l'Hexagone, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 42% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les électeurs de Chaillé-les-Marais plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un bon démarrage pour le Rassemblement national à Chaillé-les-Marais. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 29,64% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 52,99% au deuxième (Chaillé-les-Marais n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,29% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,08%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,66%, devant Emmanuel Macron à 43,34%.

12:45 - À Chaillé-les-Marais, Jordan Bardella en tête en 2019 Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 215 votants de Chaillé-les-Marais avaient choisi le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 32,14% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,18% et Yannick Jadot à 7,47%.

11:45 - Élections à Chaillé-les-Marais : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Chaillé-les-Marais, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,35% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,59%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 712 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,93%) et le nombre de résidences HLM (7,33% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Chaillé-les-Marais mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,61% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Chaillé-les-Marais L'étude des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. En 2019, pendant les européennes, 52,38% des personnes en capacité de participer à une élection à Chaillé-les-Marais avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 43,49% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Chaillé-les-Marais, 62,66% des votants avaient participé.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Chaillé-les-Marais L'abstention constituera l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Chaillé-les-Marais. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Chaillé-les-Marais (85450). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 81,19% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 80,89% au premier tour, c'est-à-dire 1 096 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.