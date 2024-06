Résultat des européennes à Châlonvillars : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Déjà des tendances à prendre en compte Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un puissant résultat pour le RN à Châlonvillars. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 31,32% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 52,90% au deuxième. Le Parti avait battu les prétendants étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (27,43%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 19,46% au premier tour puis encore La République en Marche avec 47,10% au second sur l'unique circonscription du lieu. Il a même enregistré un score plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente, puisqu'elle avait accumulé 30,72% au 1er tour et 54,78% au 2e dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Châlonvillars Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Châlonvillars, avec 30,71% des votes (168 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,83% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 11,52%.

11:45 - Châlonvillars aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les habitants de Châlonvillars exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 17,7% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,96% de 75 ans et plus. Le pourcentage important de cadres, représentant 27,7%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,32%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Châlonvillars mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,92% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Châlonvillars ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens passés. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 41,78% des électeurs de Châlonvillars (Haute-Saône) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 48,95% il y a 10 ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Les élections européennes à Châlonvillars sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Châlonvillars ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,88% au premier tour et seulement 50,73% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 034 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,28% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,71% au second tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.