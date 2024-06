Résultat des européennes à Châlus : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les électeurs de Châlus plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Châlus avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,52%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 27,38% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,24% contre 53,76%. Le RN n'a pas plus convaincu à Châlus un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,44% au premier tour, contre 39,35% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le second tour restera sur cette partition, laissant encore le binôme Nupes l'emporter.

12:45 - Jordan Bardella en tête en 2019 à Châlus Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes à l'époque à Châlus, avec 23,88% des électeurs (171 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,07% suivie par la liste Raphaël Glucksmann avec 8,24%.

11:45 - Les enjeux locaux de Châlus : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Châlus, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 659 habitants répartis dans 1 129 logements, cette commune présente une densité de 57 hab par km². L'existence de 136 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 22 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 18,82 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,21% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 33,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 293,22 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Châlus participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Châlus : un regard approfondi Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%, mieux qu'en 2014. L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 58,84% des électeurs de Châlus (Haute-Vienne) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 53,7% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Châlus sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Châlus ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,43% au premier tour et seulement 48,58% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,67% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 25,37% au premier tour. En comparaison, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.