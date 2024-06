Résultat des européennes à Champenoux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel candidat vont désigner les supporters de la Nupes à Champenoux ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 6,32% à Champenoux, contre 23,51% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives à Champenoux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,85% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,36% pour Yannick Jadot, 1,4% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Champenoux, entre les 23,51% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,67% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,14% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont décider les habitants de Champenoux ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Champenoux entre Jordan Bardella en 2019 (23,51%) et Marine Le Pen en 2022 (29,37% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Une avance pour le RN Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la clé pour apréhender au mieux la tendance locale. La présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle écrasait le match avec 29,37% au 1er tour contre 28,67% pour Emmanuel Macron et 15,97% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,75% contre 55,25%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 23,22% des votes sur place, contre 36,14% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,28%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Champenoux il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 23,51% des suffrages étaient tombés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 23,51% et Yannick Jadot à 14,56%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec pas moins de 134 votants de Champenoux.

11:45 - Comment la composition démographique de Champenoux façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Champenoux comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 561 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 118 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,8 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 32,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 48,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 488,51 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Champenoux démontre l'intérêt des habitants pour les idées européennes.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Champenoux Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers scrutins européens ? Durant les précédentes européennes, 56,39% des personnes en âge de participer à une élection à Champenoux avaient pris part au scrutin. La participation était de 51,94% il y a dix ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Election à Champenoux : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Champenoux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,82% dans la ville, contre un taux d'abstention de 17,65% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,05% au premier tour. Au second tour, 52,13% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Champenoux ? Le conflit russo-ukrainien et ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Champenoux.