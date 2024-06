Résultat des européennes à Champfleur : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les électeurs de Champfleur plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Se retourner sur l'élection la plus récente semble plutôt sensé au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un beau score pour le Rassemblement national à Champfleur. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 28,63% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! Sur l'unique circonscription du secteur. Lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 30,38% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 29,7% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,67%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 55,48% devant Marine Le Pen (44,52%).

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Champfleur, avec 31,52%, soit 151 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,12% et Yannick Jadot à 12,73%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Champfleur Quel portrait faire de Champfleur, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 323 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 47 entreprises, Champfleur est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,28 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 47,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 164,60 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Champfleur, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Champfleur : facteurs et implications Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Champfleur, 75,93% des votants avaient voté. Au fil des dernières années, les 1 346 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes européennes, 53,01% des électeurs de Champfleur avaient participé au vote. La participation était de 45,00% lors des européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Champfleur : la participation en question Ce 9 juin, lors des européennes à Champfleur, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 77,82% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,2% au second tour, c'est-à-dire 754 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix des matières premières seraient de nature à pousser les électeurs de Champfleur à s'intéresser plus fortement du scrutin.