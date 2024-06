En direct

19:24 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Champigny en Rochereau pour ces élections européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 6,45% à Champigny en Rochereau, contre 21,35% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des élections du Parlement à Champigny en Rochereau, la Nupes avait en effet réuni 25,3% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions de la ville. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - À Champigny en Rochereau, un Rassemblement national favori ? La fraction d'électeurs de la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. La liste Bardella pourrait se trouver pas loin de 30% à Champigny en Rochereau si la situation anticipée par les enquêtes d'opinion au niveau national s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est facile, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Avantage Hayer à Champigny en Rochereau ? Champigny en Rochereau avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,41%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 26,86% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,15% contre 55,85%. Le RN ratait aussi la première marche à Champigny en Rochereau quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,27% au premier tour, contre 28,03% pour la majorité Ensemble ! En moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra également les candidats LREM remporter le scrutin sur l'ensemble des électeurs des 2 circonscriptions locales.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections européennes à l'époque. Ladite liste avait convaincu 22,58% des votes, devant Nathalie Loiseau à 21,35% et Yannick Jadot à 11,83%.

11:45 - Dynamique électorale à Champigny en Rochereau : une analyse socio-démographique La démographie et la situation socio-économique de Champigny en Rochereau façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,06% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 52,45% de population active et une densité de population de 78 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 688 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) et le nombre de résidences HLM (1,82% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Champigny en Rochereau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,06% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Champigny en Rochereau Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les élections européennes 2019, parmi les 700 personnes en âge de voter à Champigny en Rochereau, 50,29% avaient pris part au scrutin. La participation était de 43,96% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Champigny en Rochereau, 69,48% des habitants avaient voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Champigny en Rochereau À Champigny en Rochereau, l'un des facteurs déterminants de ces européennes 2024 sera immanquablement le niveau de participation. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 442 personnes en âge de voter dans la commune, 25,45% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 20,94% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,58% au premier tour. Au second tour, 54,68% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Champigny en Rochereau cette année ? L'inflation qui plombe les finances des Français, combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourraient entre autres de faire augmenter la participation à Champigny en Rochereau.