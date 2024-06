Résultat des européennes à Champlitte : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Tendance favorable au RN à Champlitte ? L'élection à la présidence de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La figure du RN s'imposait avec 38,29% au premier round contre 22,26% pour Emmanuel Macron et 11,42% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 60,06% contre 39,94%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 28,69% des voix sur place, contre 29,96% pour le binôme Les Républicains. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 56,43%, contre 43,57% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Champlitte Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections européennes à l'époque. Le mouvement avait glané 37,37% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 15,01% et François-Xavier Bellamy à 11,54%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Champlitte : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Champlitte comme partout en France. Dotée de 1 250 logements pour 1 618 habitants, la densité de la ville est de 13 habitants par km². Ses 110 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 494 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 14,87 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 35,07 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 36,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 28,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 861,16 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Champlitte, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Champlitte Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,38% des inscrits sur les listes électorales de Champlitte (Haute-Saône), contre un taux d'abstention de 49,41% il y a dix ans. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Champlitte, 60,92% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Champlitte À Champlitte, l'une des clés des européennes sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,99% au premier tour. Au deuxième tour, 50,25% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Champlitte ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,4% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,22% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.