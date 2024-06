En direct

19:27 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Chantelle pour ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 4,23% à Chantelle, contre 22,49% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Chantelle, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chantelle pour la liste Rassemblement national ? Si en France entière, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 32% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les électeurs de Chantelle plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Chantelle lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,45%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,56%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,63% contre 54,37%. Le RN n'a pas plus convaincu à Chantelle par la suite, lors des élections législatives, avec 17,05% au premier tour, contre 25,45% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de suffrages, avec 51,01% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - 22,49% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Chantelle Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Nathalie Loiseau gagnait à Chantelle lors des élections européennes à l'époque, avec 22,49%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 22,27% des suffrages.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Chantelle Dans les rues de Chantelle, les élections sont en cours. Dotée de 670 logements pour 1 108 habitants, la densité de la ville est de 96 hab/km². Ses 77 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 25 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 15,75 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 46,43% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 58,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1307,74 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Chantelle, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Chantelle : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens passés. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 41,94% des électeurs de Chantelle (Allier) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 43,51% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Chantelle L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Chantelle. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,04% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,77% au second tour, ce qui représentait 641 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 54,34% au premier tour. Au deuxième tour, 52,32% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Chantelle.